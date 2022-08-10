10 Августа 2022
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Зарина Догузова (2022) | Фото: t.me/doguzova_zv

В Ростуризме ответили премьеру Эстонии: "Свобода передвижений – это одно из основных прав человека"

Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила на реплику премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что "посещение Европы – привилегия, а не право", и предложила лишить россиян этой "привилегии".

"Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские  туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - пишет Догузова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что "любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений".

"Рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов. Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с нами двусторонние связи в области туризма", - добавила глава ведомства.

Теги: ростуризм, зарина догузова, европа, шенгенская виза



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