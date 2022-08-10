Последствия взрывов в Новофёдоровке: машины на стоянке неподалеку от аэродрома выгорели дотла

Местные жители в соцсетях показывают последствия взрывов в крымской Новофёдоровке.

На видеокадрах видно, что машины на стоянке неподалеку от аэродрома выгорели дотла.

Baza пишет, что семь машин и семь скутеров сгорели полностью на стоянке, расположенной в нескольких сотнях метров от аэродрома. Один из крупных обломков пробил насквозь машину.

Местный Минздрав сообщает, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до 13. Один человек погиб.

Ранее в Минобороны заявили, что на военном аэродроме в Сакском районе сдетонировали боеприпасы, при этом огонь по ним не велся, то есть взрывы начались не в результате атаки ВСУ.

Источник в Минобороны уточнил РИА Новости, что взрывы в Крыму связаны с нарушением требований пожарной безопасности. Он отметил, что это единственная весомая версия случившегося. По его словам, не обнаружено "признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва".