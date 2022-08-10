10 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области уборочная кампания идёт высокими темпами

В хозяйстве «Урюмское» в полном объёме заготовили сенаж. Сейчас механизаторы скашивают и прессуют на лугах травы на сено. Губернатору Андрею Травникову во время рабочей поездки в Здвинский район доложили о темпах уборочных работ в хозяйствах района и в целом по Новосибирской области и продемонстрировали мощности «Урюмского».

зерновые, пшеница, уборочная, страда(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

АО «Урюмское» производит зерно, молоко и мясо.

коровы, молоко, сельское хозяйство, крс, ферма, агропром(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона пожелал всем новосибирским аграриям благоприятной погоды и хорошего урожая. В ходе рабочей поездки губернатора было отмечено, что системные меры господдержки АПК, принятые правительством Новосибирской области, позволяют успешно решать задачи всего комплекса сельскохозяйственных работ.

травников, страда, уборочная(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, всего предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с площади 1,5 млн гектаров, технических культур – с 354 тысяч га, овощей и картофеля – с более чем 4 тысяч га. Напомним, что в ходе посевной кампании 2022 года площади ярового сева в Новосибирской области увеличены на 108 тысяч гектаров относительно уровня прошлого года, а общая посевная площадь в результате возросла на 84 тысячи га – до 2 миллионов 390 тысяч гектаров.

уборочная, сельское хозяйство, зерновые, страда(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По данным министерства сельского хозяйства региона, сейчас урожай зерновых и зернобобовых уже убран с площади более 43,5 тысяч га (2,9% от общего объёма). Пока по темпам уборки лидируют Сузунский и Маслянинский районы, в которых убрано уже около десяти процентов площадей.

коровы, молоко, сельское хозяйство, крс, ферма, агропром(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

План по заготовке сенажа в целом по области выполнен на 78 %. Несколько районов уже перевыполнили план по этому виду работ. Среди лидеров – Мошковский район (174,1%), Доволенский (130,4%), Барабинский (121,2%), Ордынский (117,7%), Сузунский (109,3%), Чулымский (101,3%) и Карасукский (100,5%) районы. Самая большая урожайность на данный момент фиксируется в Тогучинском районе – 118,5 центнера с гектара. На втором месте – Ордынский район, 113,2 ц/га.
По состоянию на 9 августа заготовлено 262695 тонн сенажа (в кормовых единицах), сена – 102247 тонн, силоса – 546,7 тонн.

Теги: уборочная, зерно, молоко, мясо, коровы, андрей травников, агропром



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