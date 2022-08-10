10 Августа 2022
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Экономика Свердловская область
Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор выросло на 25%

За первое полугодие 2022 года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 6 тыс. 58 обращений.
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Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, это на 25% больше, чем в первом полугодии 2021-го. По данным Роспотребнадзора, увеличение обусловлено отменой рейсов, экономической обстановкой и односторонними отказами продавцов продать товар по изначально определенной цене.

При этом произошло снижение числа обращений в сфере общественного питания (на 17%), технического обслуживания и ремонта транспортных средств (на 19%), микрофинансовой деятельности (в полтора раза) и ЖКХ (на 20%). Однако есть существенное увеличение числа жалоб в области торговли (в 1,6 раза), транспортных услуг (в два раза, в основном за счет сферы воздушного транспорта), услуг связи (в 1,9 раза) и туризма (в 1,8 раза).

Наибольший удельный вес в общей структуре жалоб свердловчан составили обращения в области торговли (41%), медицинских услуг (11%), транспортных услуг (10%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (10%), финансовых услуг (6,5%) и услуг связи (6,7%).

На конец первого полугодия 2022 года рассмотрено 5 тыс. 910 обращений. По большинству из них (4 тыс. 698, примерно 80%) заявителям предоставлялись разъяснения либо применялись меры для добровольного урегулирования спора и профилактики нарушений.

Теги: Роспотребнадзор, жалобы, увеличение, Свердловская область



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