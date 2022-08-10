В Челябинске объявили аукцион на строительство линии метротрамвая за 49,5 млрд рублей

В Челябинске объявили аукцион на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Начальная цена контракта – 49,5 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Государственным заказчиком выступает компания "Челябинский метротрамвай". Речь идет о строительстве линии "Север-Юг". Протяженность линии, по предварительным данным, составит 7,2 км. Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания на объекте, провести обследование существующих зданий и подземных сооружений, предусмотреть интеграцию в существующую трамвайную сеть, а также сформировать требования к подвижному составу и разработать мероприятия по предотвращению влияния опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействиях.

Выполнить проектно-изыскательские работы победитель аукциона должен будет до мая 2024 года, а завершить строительные работы до конца декабря 2025 года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 16 августа. В этот же день будут подведены итоги.

Всего планируется построить две линии метротрамвая "Север – Юг" и "Восток – Запад". Их протяженность составит 11 км и четыре подземных остановочных пунктов.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.

В августе Минстрой РФ завершил распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Челябинской области будет направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей в 2024—2025 годах на реализацию проекта метротрамвая. Средства пойдут на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава.

В 2022 году на строительство метротрамвая в Челябинске направят 8 млрд 288 млн руб.