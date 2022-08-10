Премьер-министр Японии отправил правительство в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр страны Фумио Кисида решил провести кардинальные кадровые перестановки в своем кабинете, пытаясь справиться со стремительным падением рейтингов и желая пресечь слухи о связях с группой религиозных фанатиков, оказавшейся в центре внимания из-за убийства экс-премьера Синдзо Абэ.

Кисида заявил, что кадровые перестановки помогут создать долгосрочную и стабильную администрацию, которой придется бороться с "самыми большими проблемами послевоенной эпохи". К таковым он отнес множество явлений, начиная пандемией и инфляцией и заканчивая российско-украинским конфликтом и ситуацией вокруг Тайваня.

По данным агентства Kyodo, свой пост в новом кабинете сохранит правая рука Кисиды – секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, а также министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси и министр финансов Суниси Судзуки.