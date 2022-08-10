США не хватит запасов оружия для потенциальной войны с КНР из-за поставок Украине, - полковник Макгрегор

США не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для потенциального военного конфликта с Китаем, так как оружейные запасы страны истощены в результате поставок Украине. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в журнале American Conservative.

Он предположил, что в случае обострения на Тайване американский флот попытается блокировать побережье Китая, что может привести к столкновению, пишет Regnum. При этом морская блокада КНР не даст нужных результатов, так как Пекин сможет получать ресурсы от России, считает Макгрегор.

В начале августа сообщалось, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн долларов.

В новый пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и 155-мм боеприпасы для других артиллерийских систем.

Подсчитано, что это уже 17-й пакет военной помощи от США. В июле Вашингтон объявил о военной помощи на 820 млн долларов.