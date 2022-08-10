США не хватит запасов оружия для потенциальной войны с КНР из-за поставок Украине, - полковник Макгрегор

10 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК За рубежом
Коллаж, Китай, США, торговая война (2022) | Фото: Накануне.RU

США не хватит запасов оружия для потенциальной войны с КНР из-за поставок Украине, - полковник Макгрегор

США не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для потенциального военного конфликта с Китаем, так как оружейные запасы страны истощены в результате поставок Украине. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в журнале American Conservative.

Он предположил, что в случае обострения на Тайване американский флот попытается блокировать побережье Китая, что может привести к столкновению, пишет Regnum. При этом морская блокада КНР не даст нужных результатов, так как Пекин сможет получать ресурсы от России, считает Макгрегор.

В начале августа сообщалось, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн долларов.

В новый пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и 155-мм боеприпасы для других артиллерийских систем.

Подсчитано, что это уже 17-й пакет военной помощи от США. В июле Вашингтон объявил о военной помощи на 820 млн долларов.

Теги: сша, китай, оружие, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети