Лесной пожар под Верхней Пышмой удалось локализовать

Природный пожар под Верхней Пышмой локализован.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, огонь не распространяется, угрозы населенным пунктам и строениям нет. К тушению привлечено более 25 специалистов – сотрудники Авиалесоохраны, лесничества и МЧС России. Для борьбы с огнем используется специальная лесопожарная техника.

Ранее сообщалось, что под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса.

По данным на 10 часов утра 10 августа в Свердловской области зарегистрировано шесть природных пожаров, из них четыре локализованы. Очаги действуют в лесных массивах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, Сысертском и Нижнетагильском лесничествах. Как отмечают специалисты, причиной большинства таких пожаров является человеческий фактор.