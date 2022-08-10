10 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

Лесной пожар под Верхней Пышмой удалось локализовать

Природный пожар под Верхней Пышмой локализован.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, огонь не распространяется, угрозы населенным пунктам и строениям нет. К тушению привлечено более 25 специалистов – сотрудники Авиалесоохраны, лесничества и МЧС России. Для борьбы с огнем используется специальная лесопожарная техника.

Ранее сообщалось, что под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса.

По данным на 10 часов утра 10 августа в Свердловской области зарегистрировано шесть природных пожаров, из них четыре локализованы. Очаги действуют в лесных массивах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, Сысертском и Нижнетагильском лесничествах. Как отмечают специалисты, причиной большинства таких пожаров является человеческий фактор.

Теги: лесной пожар, Верхняя Пышма, тушение



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Ранее 09.08.2022 15:48 Мск Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса


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