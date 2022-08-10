Болгария может вернуться к закупкам российского газа

Болгария в скором времени может вернуться к закупкам российского газа, заявил в эфире телеканала bTV министр энергетики страны Росен Христов.

По его словам, возобновление контракта с "Газпромом" является одним из вариантов, которые сейчас рассматривают власти. При этом приоритетным вариантом остается поиск альтернативных поставщиков, но если найти из не удастся, то Христов, "не собирается быть тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой".

Российская сторона готова возобновить исполнение контракта в любой момент, если Болгария будет выполнять требование об оплате газа в рублях.