10 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар, пожарные (2022) | Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге второй крупный пожар за неделю: вновь горели поддоны

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел второй за эту неделю крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в третьем часу ночи поступил сигнал о возгорании на Сибирском тракте: на территории промзоны вспыхнули деревянные поддоны. Из строительного вагончика, находящегося вблизи пожара, было эвакуировано 10 человек. Также огнеборцами на безопасное расстояние были эвакуированы четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз.

В дальнейшем пожарным удалось локализовать огонь на площади в 1000 квадратных метров. Оказались повреждены деревянные поддоны на открытой площадке и ангар. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара, из которого специалисты вынесли девять газовых баллонов.

Пожар, пожарные(2022)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пожар, пожарные(2022)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Всего к тушению было привлечено 37 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники. В шестом часу утра открытое горение было ликвидировано. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на днях в уральской столице произошел похожий инцидент: в Академическом за ночь выгорело более 1000 "квадратов" с поддонами.

Теги: пожар, поддоны, МЧС, Екатеринбург



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