10 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Курганская область (2018) | Фото:Накануне.RU

Челябинск примет форум "Утро" в 2023 году

Форум "Утро" в 2023 году пройдет в Челябинске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

В этом году форум проходит в Ханты-Мансийске. Его посетил губернатор Алексей Текслер. Он принял участие в стратегической сессии и встретился с делегацией Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, этом году в форуме "Утро" впервые принимает участие молодежь из подшефных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Челябинскую область представляют 70 человек и шестеро ребят из Ясиноватой и Волновахи. После форума они посетят Челябинск, где познакомятся с инфраструктурой молодежной политики города, а также местами культуры и отдыха области.

Теги: форум, Утро, Алексей Текслер,



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