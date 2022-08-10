Бывшего министра ДНР Ташкента приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева (Ташкента) к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ".

Тимофеева признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере.

Прокуратура требовала назначить ему минимальный срок — четыре года колонии. Однако суд решил приговорить его к еще меньшему сроку с учетом того, что подсудимый является ветераном боевых действий, имеет звезду Героя ДНР (высшую награду республики) и ранения.

По данным следствия, Ташкент, подделав письмо от директора ФСБ Александра Бортникова, пытался получить 5 млн долларов у бывшего главы "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака за прекращение его уголовного дела. Как утверждает сам Тимофеев, он оказался в тюрьме благодаря показаниям бывшего советника бывшего премьера Украины Николая Азарова, предпринимателя Игоря Сосновского, заключившего сделку со следствием.

Сосновский в апреле этого года получил условный срок.