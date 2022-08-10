Админов Telegram-канала "Проект "Сканер" подозревают в крупном мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников "Народных новостей" (издание входит в медиагруппу "Патриот", принадлежащую Евгению Пригожину). По данным Baza, все трое – Евгений Москвин, Владислав Малушенко и Алексей Слободенюк – являлись администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер".

Всех троих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК, им грозит до шести лет лишения свободы. По некоторым данным, пострадавшим от предположительного вымогательства телеграмеров якобы мог стать глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается "мониторингом коррумпированных чиновников". По состоянию на 10 августа на Telegram-канал "Проект "Сканер" подписаны 200 тыс. человек.