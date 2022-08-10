10 Августа 2022
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Самолет &quot;Байкал&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

УЗГА поставит 10 самолетов "Байкал" для компании "КрасАвиа"

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) и авиакомпания "КрасАвиа" подписали предварительный договор, согласно которому с 2025 до 2029 года завод поставит 10 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 "Байкал".

Как отметил директор программ гражданской авиации УЗГА Олег Богомолов, ведущий перевозчик региона выбрал "Байкал" для формирования парка однодвигательных пассажирских самолетов, призванных возобновить регулярное сообщение с удаленными и труднодоступными населенными пунктами Красноярского края.

"Наша стратегическая задача — регулярные перевозки в Красноярском крае, от Приангарья до самого севера — Эвенкийского и Таймырского районов", — отметил генеральный директор авиакомпании "КрасАвиа" Андрей Егоров.

В пресс-службе УЗГА сообщили, что в договоре прописаны условия гарантии и сервисного обслуживания, подготовки персонала, технический облик самолета и другие параметры. Воздушное судно будет способно к конвертации пассажирского салона в грузовую и грузопассажирскую версии. Еще одной доработкой будет установка лыжного шасси.

Напомним, что до 2030 года более 1 тыс. отечественных авиалайнеров будет передано авиаперевозчикам для нужд гражданской авиации.

Теги: УЗГА, КрасАвиа, самолет, Байкал



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