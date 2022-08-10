Ханты и манси стали героями "Азбуки дружбы народов"

Создатели анимационного проекта "Смешарики" представили новый выпуск "Вороньей песни" из цикла образовательных серий "Азбука дружбы народов", посвящённый северным народностям ханты и манси.

На этот раз мудрый ворон Кар-Карыч расскажет непоседливым Крошу и Ёжику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири, сообщает группа компаний "Рики". Несмотря на малочисленность, они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ёжик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремёсла тесно связаны с территорией Югры.

Серия выполнена с большим вниманием к деталям. Например, на обложке книги, которую читает Кар-Карыч, можно заметить классический орнамент, символизирующий Солнце, а в финале зрители смогут насладиться самобытной композицией, отсылающей к обрядовым шаманским песнопениям и ритуалам. Над авторской аранжировкой и горловыми импровизациями работал Сергей Васильев, наполнив сюжет неповторимой айдентикой.