10 Августа 2022
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Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

Скопинского маньяка Мохова арестовали на 10 суток

Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток ареста. Об этом сообщает в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта прошлого года он вышел на свободу после 17 лет заключения.

После освобождения из колонии маньяку запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции. В июне прошлого года Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.

В июле этого года суд снова дополнил ограничения Виктору Мохову, запретив подходить ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам.

Теги: мохов, скопинский маньяк



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