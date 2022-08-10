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Политика Свердловская область
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

На выборах в Свердловской области зарегистрировано более 95% кандидатов

В Свердловской области зарегистрировано более 95% кандидатов на предстоящих осенью выборах. Об этом Накануне.RU сообщили в Центре общественного наблюдения региона.
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Методика подсчета ЦОН была следующей. Всего было выдвинуто 2 тыс. 439 кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, шесть кандидатов в губернаторы Свердловской области и четыре кандидата на пост одного главы сельского поселения, итого – 2 тыс. 449. При этом 103 кандидата имеют пометку "Утратили статус", 57 человек прекратили участие в выборах по личному заявлению, а еще 46 не сдали ли одного документа для регистрации. Таким образом, реально участвовали в процессе регистрации 2 тыс. 346 человек.

По последним данным на 6 августа на местных выборах в думы зарегистрировано 2 тыс. 234 человека, на выборах губернатора – пять, а на выборах главы – четыре. Итого 2 тыс. 243, или 95,61%.

Как отмечают в Центре общественного наблюдения, количество отказов в регистрации в этот раз было минимальным.

"Однако мы видим незначительные изменения показателей по количеству регистраций. Теперь это связано в большей мере не с работой организаторов выборов, а с отменами регистраций по решению суда, куда участники выборов и их представители регулярно обращаются", - пояснила руководитель мониторинговой группы ЦОН Анастасия Архипова.

Единый день голосования пройдет в Свердловской области 11 сентября. Как сообщало Накануне.RU, ранее своими ожиданиями от предстоящих выборов поделилась председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко.

Теги: выборы, кандидаты, регистрация, ЦОН



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