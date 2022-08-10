В квартире Овсянниковой — обыски

Обыски идут в квартире Марины Овсянниковой. В отношении экс-сотрудницы "Первого" возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает Mash.

На днях Овсянникову в третий раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ по административной статье - на 40 тысяч рублей. Вину она не признала. Протокол на Овсянникову был составлен из-за ее поста на День России в соцсети.

14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме. 15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тысяч рублей за административное нарушение. Отмечалось, что "административка" была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

Овсянникова после скандала покинула Россию и получила место в немецкой газете Die Welt. 3 июля журналистка заявила о завершении трехмесячного контракта с изданием. Овсянникова вернулась в Россию и вышла с очередным провокационным плакатом, в этот раз - к Кремлю. Вскоре она была оштрафована на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом для составления протокола стали негативные высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, в котором в тот момент рассматривался вопрос о аресте муниципального депутата Ильи Яшина* по уголовному делу о фейках о ВС РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента