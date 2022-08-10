10 Августа 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Узбекская диаспора предложила создать добровольческий батальон для отправки на Украину

Лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоре в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.

"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем", — следует из обращения.

Джалолов предложил назвать добровольческий батальон именем тюрко-монгольского военачальника и завоевателя Тамерлана Амир Тимур. В ответ на обращение агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало граждан страны не следовать подобным призывам участвовать в боевых действиях. Как напомнили в ведомстве, в Узбекистане наемничество, как и в России, запрещено законом. Наказание грозит тем, кто не является гражданином или военнослужащим страны, которая находится в конфликте, или не проживает постоянно на ее территории. Джалолов при этом указал, что является гражданином России.

В Перми уже сформированы два добровольческих подразделения для участия в военной операции на Украине — батальоны "Парма" и "Молот". О формировании батальонов для участия в боевых действиях также объявляли власти Курской области, Приморского края, Башкирии, Нижегородской области, Тюменской области, Чечни и других субъектов, сообщает РБК.

Теги: Узбекистан, диаспора, добровольческий батальон, спецоперация, Украина



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