10 Августа 2022
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Общество В России
красивые номера, бмв (2013) | Фото: migalki.net

МВД РФ хочет купить номера для автомобилей, мотоциклов и такси почти на 2 млрд

Министерство внутренних дел России покупает крупную партию автомобильных и мотоциклетных номеров.

На это потребуется около 2 млрд руб. Тендеры об этом объявлены на портале госзакупок. Всего полиция планирует закупить 6,8 млн номеров разных типов: обычные белые для легковых машин (с двух- и трехзначным кодом региона), мотоциклов, прицепов; желтые для такси и автобусов; красные для дипломатов и синие для полицейских машин.

Проблем с изготовлением государственных регистрационных знаков пока нет. Как говорят производители, заготовки делаются из российского алюминия, а вместо американской световозвращающей пленки теперь используется китайская.

Как напомнил зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, коллекционер автомобильных номеров Петр Шляхин, китайская пленка несколько лет назад уже использовалась на номерах, но "облезала" она быстрее американской.

Эксперты говорят, что в перспективе могут возникнуть проблемы с импортными запчастями для оборудования по производству номеров, сообщает "Коммерсант".

Теги: МВД, номера



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