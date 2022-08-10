10 Августа 2022
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Общество В России
&quot;Яндекс&quot;, Uber, такси (2017) | Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Службы такси хотят обязать составлять рейтинги водителей

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России будут обязаны составлять личные рейтинги водителей.

Они будут доступны пассажирам. Шоферам также запретят передавать заказы клиентов работникам такси с непогашенной судимостью за преступления против жизни и здоровья.

Эти и ряд других поправок в проект закона "Об организации перевозок пассажиров легковым такси" разработаны в Госдуме. Как говорят эксперты, ряд требований службы такси уже выполняют на добровольной основе, а часть предложений может забюрократизировать отрасль.

По словам самих водителей такси, исполнение нового закона вынудит их на существенные траты. Депутаты могут принять проект уже этой осенью, сообщают "Известия".

Напомним, службы такси могут обязать передавать информацию о заказах ФСБ. Такой законопроект Правительство внесло в Думу.

Теги: такси, водители



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