СМИ: дилеры Renault начали получать запчасти через "дочку" "АвтоВАЗа"

Российские дилеры Renault стали получать первые оригинальные запчасти.

Теперь их поставляет "дочка" "АвтоВАЗа" — "Лада-Имидж". В настоящее время речь идет о небольшом количестве заказов и неполной номенклатуре. Это связано не только уходом марки из России, но и перебоями в логистике. Поэтому компании, надеясь на улучшение ситуации, рассматривают и других поставщиков.

Ранее бывший глава Ассоциации дилеров Renault в России и экс-исполнительный директор компании "Автопродикс" Эдуард Маркман заявил, что до 20% номенклатуры запчастей французского автопроизводителя находятся под санкциями, и их ввоз в Россию заблокирован. Санкции распространяются на всю электронику, коробки передач и двигатели в сборе. По мнению специалиста, эти комплектующие можно будет импортировать с помощью "АвтоВАЗа", сообщают "Известия".

В "АвтоВАЗе" не стали комментировать объем и номенклатуру поставок. Там напомнили, что с дилерами Renault продолжается договорная работа, которая должна завершиться в конце лета — начале осени.

Напомним, Renault оценивает чистый убыток от ухода из России в 2,3 млрд евро.