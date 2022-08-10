10 Августа 2022
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Общество В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: beauty-galaxy.ru

Борьба с мошенничеством: переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения

В России продолжают бороться с мошенничеством.

В качестве новой меры Банку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. руб. на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициатива об этом обсуждалась на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе. Также эксперты предложили дать россиянам возможность сообщать в  правоохранительные органы о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной финансовой операции.

Это позволило бы не терять большое количество времени на оформление и передачу полицейским необходимых для следствия дел.

В настоящее время при переводе денег через интернет-банк или приложение в большинстве случаев требуется ввести разовый код. Однако при обработке жертвы методами социальной инженерии именно его выпытывают злоумышленники, сообщают "Известия".

Теги: мошенничество, банковские переводы



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