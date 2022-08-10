10 Августа 2022
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Минпросвещения сокращает число необходимых школьных учебников

В России может существенно сократиться выбор учебников и учебных пособий.

Как следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, по большинству предметов сохранится только одна линейка учебников. На анализ поступило более 1 тыс. 200 учебников, при этом он прошел по утвержденному в 2021 г. "в целях повышения качества экспертизы учебников" порядку. Из-за того, что ведомство существенно повысило требования к качеству поступающих изданий, было рекомендовано включить в федеральный перечень только около 300 учебников.

Как заявил член научно-методического совета, депутат Госдумы Олег Смолин, что вариативность выбора учебников и пособий может снизиться и будет потеряна часть "хороших учебников". Неназванный преподаватель одного из педагогических вузов сообщил, что сейчас в рекомендованном списке совета оказались "линии [учебников], набравшие по итогам экспертизы не самые высокие баллы", сообщают "Ведомости".

Теги: Минпросвещения, учебники



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