Минпросвещения сокращает число необходимых школьных учебников

В России может существенно сократиться выбор учебников и учебных пособий.

Как следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, по большинству предметов сохранится только одна линейка учебников. На анализ поступило более 1 тыс. 200 учебников, при этом он прошел по утвержденному в 2021 г. "в целях повышения качества экспертизы учебников" порядку. Из-за того, что ведомство существенно повысило требования к качеству поступающих изданий, было рекомендовано включить в федеральный перечень только около 300 учебников.

Как заявил член научно-методического совета, депутат Госдумы Олег Смолин, что вариативность выбора учебников и пособий может снизиться и будет потеряна часть "хороших учебников". Неназванный преподаватель одного из педагогических вузов сообщил, что сейчас в рекомендованном списке совета оказались "линии [учебников], набравшие по итогам экспертизы не самые высокие баллы", сообщают "Ведомости".