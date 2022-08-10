Минфин предложил дать налоговые послабления разработчикам технологий военного назначения

Министерство финансов России предложило освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.

Поправки предлагается внести в ст. 149 Налогового кодекса. Как следует из проекта закона ведомства, льгота по налогу коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Такой список ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. От уплаты НДС также будет освобождена передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).

Возникновение нового механизма предоставления льготы продиктовано необходимостью соблюдения режима секретности, сообщают "Ведомости".