10 Августа 2022
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суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Севастополе из-за видео в клубе завели дело за распространение порно

Правоохранительные органы Севастополя завели уголовное дело о распространении порнографии из-за случая, который произошел в ночном клубе города.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в соцсети полицейские нашли видео, на котором неизвестные мужчина и девушка занимаются сексом в одном из увеселительных заведений города. Запись распространили несколько пользователей в интернете.

Было инициировано уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов или предметов с использованием СМИ и интернета". Максимальное наказание грозит на срок до шести лет.

Кроме того, административное дело заведено в отношении 32-летнего мужчины, предполагаемого участника съемки. Ему грозит 15 суток ареста. Устанавливается местонахождение девушки.

Теги: Севастополь, порно, секс



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