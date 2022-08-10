10 Августа 2022
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Участок скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Свердловская область&quot; / t.me/miduralofficial

"Автодор": дефицит транспондеров - "сезонное явление"

В ряде Центров поддержки и обслуживания на платных автодорогах, в том числе на трассе М-4, закончились платные транспондеры, однако на других трассах их по-прежнему можно арендовать.

Как заявили в "Автодоре", отсутствие транспондеров является "сезонным явлением". Там напомнили, что в России присутствует возможность арендовать транспондеры в Центре поддержки и обслуживания, сообщает РБК.

Ранее СМИ сообщили, что транспондеры для проезда по платным трассам могут стать дефицитным товаром, так-как устройства — иностранного производства. Не исключено, что их поставки в Россию могут прекратиться.

"Автодор" ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде идет разработка отечественного транспондера. Выход на серийное производство ожидается в 2023 году.

Теги: Автодор, транспондеры



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