"Автодор": дефицит транспондеров - "сезонное явление"

В ряде Центров поддержки и обслуживания на платных автодорогах, в том числе на трассе М-4, закончились платные транспондеры, однако на других трассах их по-прежнему можно арендовать.

Как заявили в "Автодоре", отсутствие транспондеров является "сезонным явлением". Там напомнили, что в России присутствует возможность арендовать транспондеры в Центре поддержки и обслуживания, сообщает РБК.

Ранее СМИ сообщили, что транспондеры для проезда по платным трассам могут стать дефицитным товаром, так-как устройства — иностранного производства. Не исключено, что их поставки в Россию могут прекратиться.

"Автодор" ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде идет разработка отечественного транспондера. Выход на серийное производство ожидается в 2023 году.