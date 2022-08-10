Число пострадавших от взрывов в Новофедоровке увеличилось до девяти

Число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме в Сакском районе Крыма увеличилось до девяти. Погибший по-прежнему один, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что семеро пострадавших, в том числе двое детей, были доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым оказана амбулаторная помощь, еще один человек находится в стационаре.

Еще двое людей обратились самостоятельно в Симферопольскую больницу, после оказания необходимой помощи их отпустили домой.