Россия принимает меры, чтобы не допустить провокации на маршруте судна с кукурузой из Одессы

Российская Федерация принимает комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте следования судна "Разони" с кукурузой, которое вышло из порта Одессы.

Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он также отметил, что совместный координационный центр в Стамбуле согласовал маршрут гуманитарного коридора для вывоза зерна и удобрений из трех портов Украины (Южный, Одесса и Черноморск).

По словам генерал-полковника, согласование было осуществлено в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины".

Напомним, 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.