Прокуратура начала проверку из-за дыма от "ЗапСибНефтехима", накрывшего Тобольск

Тобольск накрыло черным дымом от предприятия "ЗапСибНефтехим". Фото опубликовали подписчики группы "Типичный Тобольск" социальной сети "ВКонтакте". Людей встревожило черне облако от предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.

"В связи с кратковременной посадкой напряжения было произведено штатное переключение полимерных производств "ЗапСибНефтехима". Избыток углеводородов в технологической цепочке был безопасно утилизирован на факельных установках. В настоящее время стабильное энергоснабжение предприятия восстановлено, ведутся работы по восстановлению технологического режима и пуску полимерных производств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "ЗапСибНефтехима" утверждают, что круглосуточно ведут мониторинг атмосферного воздуха, и, что, даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены, существенного воздействия на окружающую среду не оказывается.

Тем не менее, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту задымления. Ход и результаты проверки взяты прокурором области на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.