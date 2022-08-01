02 Августа 2022
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черный дым над Тобольском (2022) | Фото: vk.com/typical_tobolsk

Прокуратура начала проверку из-за дыма от "ЗапСибНефтехима", накрывшего Тобольск

Тобольск накрыло черным дымом от предприятия "ЗапСибНефтехим". Фото опубликовали подписчики группы "Типичный Тобольск" социальной сети "ВКонтакте". Людей встревожило черне облако от предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.

"В связи с кратковременной посадкой напряжения было произведено штатное переключение полимерных производств "ЗапСибНефтехима". Избыток углеводородов в технологической цепочке был безопасно утилизирован на факельных установках. В настоящее время стабильное энергоснабжение предприятия восстановлено, ведутся работы по восстановлению технологического режима и пуску полимерных производств", - говорится в сообщении.

черный дым над Тобольском(2022)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

В пресс-службе "ЗапСибНефтехима" утверждают, что круглосуточно ведут мониторинг атмосферного воздуха, и, что, даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены, существенного воздействия на окружающую среду не оказывается.

Тем не менее, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту задымления. Ход и результаты проверки взяты прокурором области на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: дым, ЗапСибНефтехим, проверка



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