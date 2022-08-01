02 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Медведь, Тюменская область, трасса (2017) | Фото: youtube.com

В Югре неизвестные расстреляли медвежонка, идущего вдоль трассы

Полиция Югры проводит проверку по факту убийства неизвестными медвежонка.

Предположительно, инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, у поселка Салым. Животное шло вдоль трассы, его заметил один из водителей, остановился, чтобы накормить и начал снимать на камеру. В этот момент напротив остановился другой автомобиль, в котором сидело несколько мужчин. Они из огнестрельного оружия расстреляли медвежонка. Жестокое и бессмысленное убийство попало на камеру очевидца.

На кадрах видно, как расстрелявшие медведя мужчины садятся обратно в свой автомобиль и уезжают, однако telegram-канал Shot сообщает, что якобы, расстрелявшие медвежонка браконьеры, заметив, что стали участниками съемки, подошли к машине очевидца и потребовали удалить ролик. Также сообщается, что якобы после этого мужчины погрузили тушу медведя в багажник и увезли.

МВД Югры обращается к очевидцам преступления с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию.

Теги: медвежонок, браконьеры



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