01 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Следственный комитет требует ареста инспектора МЧС по делу о пожаре в московском хостеле

В Москве по делу о пожаре в хостеле, во время которого погибли восемь человек, обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено старшему инспектору отдела надзорной деятельности управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, старший инспектор во время проверки хостела в доме на ул. Алма-Атинской ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности. В документации сотрудник отразил ложные сведения, скрыв материалы об административном правонарушении в отношении организации от направления в районный суд Москвы для принятия решения об административном приостановлении деятельности юридического лица.

"В результате указанных незаконных действий 28 июля 2022 года в помещении гостиницы произошло возгорание. В связи с неустранением пожара на первоначальном этапе его появления, информированием спасательных служб с опозданием, невозможностью использования необходимых средств пожаротушения, неквалифицированными действиями не обученных функционировать в условиях возникшего пожара работников восемь человек погибли, не имея возможности покинуть помещение. В рамках уголовного дела на рабочем месте должностного лица проведены обыски, изъята служебная документация. В рамках предварительного следствия будут установлены и проверены объекты надзорной деятельности указанного должностного лица", - говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Теги: инспектор МЧС, пожар в хостеле, арест



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