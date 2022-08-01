01 Августа 2022
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Общество Санкт-Петербург
петербург, старая архитектура, лп (2022) | Фото: Ксения Иванова

Старая судьба новых проектов: эксперты не уверены в том, что завод "Красный треугольник" возродится

Инвестпроект обсудил обновленный состав регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

президиум, заседание, лп(2022)|Фото: voopik-spb.ru

Президиум петербургского ВООПИиК обсудил новый проект реконструкции здания бывшего «Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры» (завод «Красный треугольник»). Вопрос восстановления памятника промышленной архитектуры стал первым рассмотренным на заседании обновленного состава региональной градозащитной организации. Эксперты поддержали предложение инвестора, при этом у горожан факт его реализации вызывает скепсис. Это не первый такой проект, однако предыдущие идеи инвесторам не удалось воплотить.

Архитектурный ансамбль из более чем 150 заводских корпусов хотят превратить в общественно-деловое пространство, сохранив существующий там промышленный кластер. Об этом 13 июля рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Уже в конце месяца в Зале советов Государственного Эрмитажа эксперты ВООПИиК обсудили перспективы крупного промышленного комплекса.

По итогам мероприятия участники заседания поддержали проект Управляющей компании «Бюро инвестиционных операций» (УК «БИО»). Соглашение с инвестором на реконструкцию «Красного треугольника» город подписал на прошлогоднем ПМЭФ. Компания является одним из крупных собственников площадей завода. Первоочередными задачами названы противоаварийные работы, а также восстановление корпусов с последующим превращением завода в общественно-деловое пространство. Однако это далеко не первая попытка бизнеса вложиться в восстановление «Красного треугольника».

Участники заседания признали, что завод является одним из наиболее проблемных объектов. Для старта хотя бы противоаварийных работ придется решить имущественно-правовые вопросы, договориться с множеством собственников, занимающих объект. Даже в руководстве самого УК «БИО» отмечали, что для реализации проекта потребуется много времени и крупный инвестор. Ранее несколько проектов так и остались на бумаге именно по этим причинам.

«Не вижу никаких оснований для оптимизма, за последнее время их просто нет. Крупные проекты в нашем городе в принципе не реализовываются, а этот, один из крупнейших, тем более», – высказался на этот счет координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

петербург, старая архитектура, лп(2022)|Фото: Ксения Иванова

Опасения активистов небезосновательны, ведь «Красный треугольник» – не единственный такой объект. Так, рынок в Апраксином дворе занимает в 2,5 раз меньшую площадь, однако также имеет историческую и культурную ценность. Кроме того, объект по сей день выполняет торговую функцию, обеспечивая городу налоговые поступления. Однако проблемы территории полностью совпадают с проблемами завода. Часть корпусов аварийные, а общее состояние площадей привлекает криминализированные элементы – нелегалов, торгующих контрафактом.

Ремонт построек не ведется по той же причине – инвесторы не могут решить вопрос множества собственников, и город им в этом не помогает. В текущем году на ПМЭФ Смольный выбрал нового стратегического инвестора для Апраксина двора. От своих обязательств не отказывается и та компания, с которой заключили соглашение три года назад. Однако гарантии, что обсуждения проектов наконец-то выльются в их практическую реализацию, в данном случае аналогично отсутствуют.

петербург, старая архитектура, лп(2022)|Фото: Ксения Иванова

Еще один регулярно всплывающий вопрос – судьба ансамбля Конюшенного ведомства. В отличие от предыдущих двух, постройка вовсе выключена из хозяйственного оборота. Арендаторов из него выселили в 2010 году для реконструкции, однако инвестпроект заморозили. Пока город пытался найти нового инвестора, здание окончательно обветшало. В итоге концессию заменили льготной арендой по программе «Рубль за метр» – на таких условиях здание получила московская фирма. Однако итог торгов стал причиной судебных разбирательств, на время которых реконструкцию приостановили. А это значит, что о решении проблемы, равно как и в предыдущих случаях, говорить пока рано.

Теги: красный треугольник, петербург, апраксин двор, смольный, конюшенное ведомство



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