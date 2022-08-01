01 Августа 2022
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Политика За рубежом Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон провел телефонные переговоры с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.

Одной из вероятных тем переговоров называют возобновившийся экспорт украинского зерна – сегодня из Одессы в Турцию ушел первый сухогруз с кукурузой. Ранее турецкие власти сообщали, что первые караваны с зерном будут уходить в Африку, где наиболее остро стоит вопрос с продовольствием.

Также сегодня глава финансовой разведки французского Минфина Гийом Валетт-Вала сообщил, что Париж заблокировал счета российских граждан на сумму около 1,2 млрд евро. Не исключено, что тема этих персональных санкций также поднималась в разговоре двух лидеров.

Теги: эммануэль макрон, владимир зеленский, переговоры



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