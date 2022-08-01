"Газпром нефть" поддержала фестиваль уличного искусства в Тюмени

В Тюмени подвели итоги трехмесячной работы художников – финалистов пятого фестиваля уличного искусства "Морфология улиц". Мероприятие прошло при поддержке программы "Родные музеи" компании "Газпром нефть".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, жители и гости города в финале фестиваля создали арт-объект совместно с художниками, приняли участие в мастер-классах по рисованию на плитке и трафаретном воркшопе, посетили маркет локальных мастеров и концерт современных исполнителей.

"В нашем городе создана уникальная, творческая атмосфера, в которой каждый тюменец может раскрыть и реализовать свои способности. И я рад, что в этом направлении нас поддерживает "Газпром нефть". Благодаря проектам компании мы делаем наш город территорией будущего, местом созидания, развития и открытий", – отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Уличное искусство "Морфология улиц" развивает с 2017 года. Впервые в этом году в фестивале приняли участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Челябинска. За три месяца они познакомились с городом и создали арт-объекты в семи локациях. Эти работы станут частью нового экскурсионного маршрута по Тюмени.

Новый масштаб "Морфология улиц" получила благодаря программе "Родные музеи" компании "Газпром нефть", реализуемой при участии местных талантливых художников, дизайнеров, сотрудников музеев, фотографов, экспериментальных театров.

"Результатом этого партнерства стали выставки, фестивали, арт-объекты, изменившие облик города. Тюмень быстро меняется, превращаясь в яркий и креативный город. Мы гордимся, что стали партнерами этой трансформации", – прокомментировала директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Также в рамках проекта в этом году прошли фестиваль паблик-арта, лаборатория с локальными художниками, кэмп для волонтеров, экскурсии и образовательная программа для горожан. Важной частью программы стало открытие фотовыставки "Интерпретации: Тюмень", работы для которой создали участники фотолаборатории Молодежного центра Эрмитажа.