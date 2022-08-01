01 Августа 2022
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Набережная Тюмень, река Тура (2018) | Фото: about-planet.ru

В Тюмени завершился первый этап опроса по студенческому кампусу

Первый этап опроса на сайте тюменскийкампус.рф завершился. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Свыше 7000 жителей Тюменской области, Югры и Ямала высказали свое мнение, какой должна быть будущая образовательная и общественная площадка. Было очень много классных и неожиданных идей! Что дальше? Сегодня стартует второй этап обсуждения - голосование. В него попадут самые популярные и интересные предложения. Спасибо каждому, кто участвовал в фокус-группах, опросе и высказался в поддержку кампуса! Рассчитываю, что в выборе лучших идей вас будет еще больше", - сообщил губернатор.

Напомним, 12 июля губернатор Александр Моор пригласил к обсуждению концепции Межвузовского кампуса в Тюмени жителей Тюменской области, Югры и Ямала

Площадка станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей города.

Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.

Теги: Кампус, Тюмень, обсуждение



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