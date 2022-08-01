Жителя Челябинской области задержали за анонимный звонок о минировании

В Челябинской области сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя за анонимное сообщение о минирование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

31 июля в полицию Кизильского района поступило сообщение о несуществующей угрозе для безопасной деятельности специализированных подразделений медицинских учреждений Магнитогорска. Звонившего установили. Им оказался не работающий, ранее судимый житель села Богдановское.

Пьяный мужчина совершил звонок из хулиганских побуждений. Звонил он с телефона, сим-карта которого была оформлена на другое лицо.

Возбуждено уголовное дело. Южноуральцу грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.