01 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Илья Варламов, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Найдена замена IKEA! Варламов раскритиковал распродажу мебели от зэков в Екатеринбурге

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал недавнюю распродажу мебели и предметов быта от заключенных в Екатеринбурге. По его словам, предложение заменить продукцию ушедшей из России IKEA на тюремную мебель является эксплуатацией труда заключенных.

"В российских колониях часто трудятся люди, которым тяжелая работа вообще запрещена. По сути это такой рабский труд, потому что получают они за свою работу совершенно несоизмеримую плату - получают буквально копейки. Поэтому поощрять эксплуатацию зеков покупкой тюремной мебели, ну это то еще удовольствие", - заявил Варламов.

Не забыл блогер и посмеяться над идеей импортозамещения. По его словам, вместо странных скандинавских наименований, кровать от заключенных можно будет назвать шконка, двухэтажную детскую кровать - нары, а сидение для унитаза - параша.

Напомним, выставка мебели от заключенных 22 учреждений Свердловской области проходила 22 и 23 июля у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Помимо мебели, на ярмарке были представлены ткани, товары народного потребления и продукты питания.

Теги: IKEA, Варламов, мебель, зэк, Екатеринбург



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