01 Августа 2022
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Стенд Югры на Иннопроме-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Россия останется без чая Lipton и Brooke Bond

Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении работы в России, потому что "текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес".

Прекращение деятельности Ekaterra означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить продукцию в России к концу 2022 г., пишут "Известия". После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.

В заявлении Ekaterra говорится, что, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, все обязательства перед сотрудниками будут полностью выполнены.

Теги: Ekaterra, Lipton, Saito, Brooke Bond



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