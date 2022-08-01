Россия останется без чая Lipton и Brooke Bond

Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении работы в России, потому что "текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес".

Прекращение деятельности Ekaterra означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить продукцию в России к концу 2022 г., пишут "Известия". После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.

В заявлении Ekaterra говорится, что, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, все обязательства перед сотрудниками будут полностью выполнены.