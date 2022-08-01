01 Августа 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В больницы Югры вернули "ковидные" ограничения

В больницах Югры вернули маски, "температурный контроль", антисептик и социальную дистанцию в полтора метра, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий приказ подписал глава окружного депздрава Алексей Добровольский. Пациентов с подозрением на ОРВИ или коронавирус обслуживать будут отдельно.

Причиной стало то, что в автономном округе вновь начинает расти число больных коронавирусом. Последние несколько дней в Югре фиксируется более 100 новых случаев заболевания.

Теги: ограничения, больницы, коронавирус



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