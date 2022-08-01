01 Августа 2022
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Политика В России
Госдума (2022) | Фото: duma.gov.ru

В ГД внесен законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами недружественных стран

В Госдуму внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Документ размещен электронной базе ГД.

Авторами инициативы выступили депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").

По мнению авторов проекта, передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан из недружественных стран не отвечает национальным интересам России и ударяет по будущему нации. Многие годы "коллективный запад разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности", подчеркивают депутаты.

Российский список "недружественных стран" был утвержден 7 марта. На сегодняшний день недружественными в РФ считаются США, Великобритания, все страны Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

Напомним, с 2013 года в России действует так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами.

Теги: сироты, недружественные страны, госдума



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