В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности до 7 августа

В Севастополе до 7 августа продлен "желтый" уровень террористической опасности (всего уровня три, "желтый" – второй). Через неделю власти города примут решение – продлевать режим или нет.

"Желтый уровень - средний, требует повышенной концентрации внимания всех служб. Органы внутренних дел и спецслужбы ведут работу по своим направлениям. Поручил ответственным лицам ежедневно проводить инструктажи персонала, делать обходы территорий", - сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что особое внимание будет уделено безопасности детских садов, стройплощадок, торговых центров, транспорта, рынков, медучреждений и учреждений культуры, всех социальных объектов.

"Желтый" уровень был введен накануне – после атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота. В результате инцидента ранения получили шесть человек, двое находятся в состоянии средней тяжести. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Развожаев изначально утверждал, что это дело рук украинской стороны, но теперь эта версия не звучит в официальных сообщениях.