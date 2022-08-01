В Екатеринбурге судят мигранта, избившего случайную прохожую бутылкой из-под шампанского

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, жестоко избившего бутылкой случайную прохожую.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на скамье подсудимых оказался 25-летний иностранец. Преступление произошло 27 марта этого года в районе улицы Одинарка. Как было установлено, в тот вечер женщина была в безлюдном месте на окраине частного сектора. С ее слов, она пошла туда, чтобы покормить бродячих собак, обитающих в районе теплотрассы.

Внезапно к ней подошел незнакомец и начал наносить удары в область головы бутылкой из-под шампанского. Затем злоумышленник скрылся, прихватив с собой деньги и личные вещи жертвы. Несмотря на тяжелые травмы, потерпевшая смогла дойти до дома, откуда "скорая помощь" доставила ее в больницу. После этого супруг женщины сообщил о случившемся в органы внутренних дел.

Очень скоро оперативникам удалось выйти на предполагаемого преступника: им оказался мужчина 1997 года рождения, проживавший в съемной квартире на Сортировке. Как отметили в полиции, веским доводом, свидетельствующим о его причастности к нападению, стали результаты генетической экспертизы, проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра областного ГУ МВД. Выяснилось, что прибывший на Урал мигрант работал грузчиком в одной из торговых компаний города. Вскоре он был задержан и помещен под стражу.

Сейчас расследование дела по статье "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью" завершено. Оно направлено в Железнодорожный районный суд уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали агрессора, жестоко избившего случайного прохожего во дворе на Уралмаше. Нападавший был с двумя резиновыми молотками.