В Челябинской области бывший полицейский подозревается в мошенничестве

В Челябинской области бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый похитил у потерпевшего более 150 тысяч рублей, обманув его, что примет меры для предотвращения проведения в отношении потерпевшего проверочных мероприятий.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.