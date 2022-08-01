В Тюменской области осужден виновник лесного пожара

Ишимский районный суд осудил Николая Корсакова за то, что тот по неосторожности сжег лес, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В результате был причинен значительный ущерб.

19 октября прошлого года мужчина, находясь в деляне лесосеки № 1 Ишимского лесничества Дымковского сельского поселения, сжигал три кучи порубочных остатков от деревьев. После разведения огня, Николай покинул место разведения кострищ, не затушив их. Костры остались без присмотра. В результате загорелась сухая трава, из-за чего были уничтожены лесные насаждения сосны. Материальный ущерб составил 166 237 рублей.

"В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что когда узнал о пожаре, приехал его тушить. Считает, что возгорание произошло из-за ветра. С гражданским иском согласен частично в размере 100 000 рублей, в содеянном раскаивается. Гражданин по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит, ранее привлекался к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Суд назначил Николаю Корсакову наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Гражданский иск удовлетворил полностью. Взыскал с ответчика 166 237 рублей.