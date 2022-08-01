01 Августа 2022
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зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Проблем с семенами для осеннего сева не будет, - Минсельхоз

Замглавы Минсельхоза Андрей Разин полагает, что проблем с семенами для осеннего сева не будет.

"Сейчас регионы активно готовятся к осени, закупают семенной материал. Учитывая, что для озимого сева традиционно используются отечественные семена, тут проблем мы не видим", - сказал Разин в интервью ТАСС.

По его словам, уборочная кампания – в самом разгаре, обмолочено уже порядка 9 млн га.

"Все условия для того, чтобы получить в этом году достойный урожай, сформированы. Погодные условия сейчас также складываются в целом неплохо, что отражается в росте урожайности по многим культурам, в частности, по зерновым. Ожидаем также хороших результатов по сахарной свекле, картофелю, овощам, масличным. Если погода не подведет, покажем рост по многим направлениям растениеводства", - сказал Разин.

Теги: Сев, дефицит



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