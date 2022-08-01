01 Августа 2022
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Экономика В России
компьютер, интернет, IT, цифровизация (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Минцифры исключило из реестра IT-компании 400 организаций

Минцифры России сообщило об "актуализации" реестра отечественных IT-компаний. Они, напомним, имеют право на различные льготы и преференции со стороны государства – от кредитов с пониженной ставки до отсрочки от армии для сотрудников.

"В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", - говорится в сообщении ведомства.

Среди исключенных 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний.

Нынешняя "актуализация" не самая крупная – в сентябре прошлого года из реестра исключили около 1,6 тыс. организаций.

Между тем, пока попасть в реестр не представляется возможным: с 1 августа приостановлена подача заявлений на аккредитацию в качестве IT-компании. Пока новый порядок аккредитации разрабатывается – планируется усовершенствовать критерии отбора.

Теги: it-компании, минцифры, реестр



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