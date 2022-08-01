Минцифры исключило из реестра IT-компании 400 организаций

Минцифры России сообщило об "актуализации" реестра отечественных IT-компаний. Они, напомним, имеют право на различные льготы и преференции со стороны государства – от кредитов с пониженной ставки до отсрочки от армии для сотрудников.

"В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", - говорится в сообщении ведомства.

Среди исключенных 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний.

Нынешняя "актуализация" не самая крупная – в сентябре прошлого года из реестра исключили около 1,6 тыс. организаций.

Между тем, пока попасть в реестр не представляется возможным: с 1 августа приостановлена подача заявлений на аккредитацию в качестве IT-компании. Пока новый порядок аккредитации разрабатывается – планируется усовершенствовать критерии отбора.