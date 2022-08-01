01 Августа 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, - Байден

Администрация президента США готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Он также добавил, что ждет от России готовности возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями.

Байден напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире, передает РИА Новости.

Кроме того, считает Байден, участие в обсуждении новой системы контроля над вооружениями должен принимать и Китай.

СНВ-3 ранее был продлен, он истекает в 2026 году. В 2021 году сообщалось, что Пекин не намерен участвовать в международных договорах по стратегическим ядерным вооружениям и наращивает количество боеголовок, а также развивает средства их доставки.

Теги: байден, сша, система контроля над вооружением



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