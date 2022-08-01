Алкоголик забрался в Храм Христа Спасителя в Москве и устроил потоп

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Москва
москва храм христа спасителя (2004) | Фото: Накануне.ru

Алкоголик забрался в Храм Христа Спасителя в Москве и устроил потоп

40-летний житель Московской области Алексей Р. ночью разбил окно цокольного этажа кафедрального собора Русской православной церкви – Храма Христа Спасителя на Волхонке в Москве.

Мужчина, который, как позже выяснилось, был пьян, спустился на два этажа вниз, размотал пожарные гидранты и открыл воду. Коридоры двух цокольных этажей оказались затоплены. Там находятся администрация подворья и малая библиотека.

Хулигана на месте происшествия задержала охрана, потом его передали полицейским. Медицинская экспертиза выявила в крови Алексея 0,3 промилле алкоголя.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовное дело по статье "Вандализм", передает Telegram-канал "112".

Мужчина оказался многократно судимым – за хулиганство и грабеж. Также на него уже составляли административные протоколы за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство. Ранее суд отправил его на принудительное лечение.

Теги: храм христа спасителя, алкоголь, вандализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Только у нас подогреватель для бутылочек avent с официального сайта мвидео