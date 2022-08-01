Алкоголик забрался в Храм Христа Спасителя в Москве и устроил потоп

40-летний житель Московской области Алексей Р. ночью разбил окно цокольного этажа кафедрального собора Русской православной церкви – Храма Христа Спасителя на Волхонке в Москве.

Мужчина, который, как позже выяснилось, был пьян, спустился на два этажа вниз, размотал пожарные гидранты и открыл воду. Коридоры двух цокольных этажей оказались затоплены. Там находятся администрация подворья и малая библиотека.

Хулигана на месте происшествия задержала охрана, потом его передали полицейским. Медицинская экспертиза выявила в крови Алексея 0,3 промилле алкоголя.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовное дело по статье "Вандализм", передает Telegram-канал "112".

Мужчина оказался многократно судимым – за хулиганство и грабеж. Также на него уже составляли административные протоколы за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство. Ранее суд отправил его на принудительное лечение.