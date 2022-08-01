ЕР не будет судиться с избиркомом из-за регистрации КПРФ на выборы в гордуму Асбеста. Но обратится в СКР

Асбестовские депутаты "Единой России" отозвали иск к избиркому, зарегистрировавшему на выборы в гордуму Асбеста кандидатов от КПРФ. Последние якобы подали документы с нарушениями и поддельной подписью одного из членов счетной комиссии, что подтвердила и Асбестовская территориальная избирательная комиссия (ТИК), чье решение по итогу изменила избирательная комиссия Свердловской области.

В избиркоме поясняли свою позицию тем, что отсутствие копий паспортов кандидатов не является нарушением, так как на данном этапе эти документы не нужны. Недостаток персональных данных для бюллетеня голосования одного из кандидатов исправлен внесением этих данных. Член счетной комиссии, подлинность подписи которого вызывала сомнения, подтвердил, что ставил ее лично.

Несмотря на это, "ЕР" решила обратиться с иском в суд, где требовала отменить решение избирательной комиссии области. Однако спустя время отозвали иск обратно. Заместитель секретаря Асбестовского отделения "Единой России" Дмитрий Александрин рассказал Накануне.RU, что отозвать иск их попросили из регионального отделения партии.

"Из регионального отделения позвонили, попросили отозвать. Они объяснили, что КПРФ - это парламентская партия и неважно, с какими нарушениями - нужно, чтобы она прошла регистрацию. Для нас это, конечно, очень удивительно. Посоветовал это сделать заместитель секретаря регионального отделения Дмитрий Жуков. Мы это выполнили в рамках партийной дисциплины, хотя нарушения конечно существуют и подделка подписи есть", - рассказал Александрин.

Он также добавил, что КПРФ была не единственной партией, которая допустила ошибки при подаче документов на регистрацию кандидатов в выборы. И несмотря на то, что избирком одобрил кандидатуры, асбестовские единороссы намерены обратиться в управление СКР Свердловской области.



"Мы будем обращаться в Следственный комитет, потому что, по нашему мнению, это неправильно. У "Новых людей" тоже масса нарушений в документах - это касается не только этой (КПРФ) партии. Только за "Единой Россией" смотрят под увеличительным стеклом, через микроскоп, и в прошлых выборах наших сняли пять человек, и никто даже не пошевелился, чтобы их защитить. А с КПРФ почему-то такая забота. Мне кажется, что люди, если грамотные и идут, по крайней мере, в депутаты гордумы, то документы, даже от партии, надо сдавать-то без ошибок, тем более, что у них была куча времени на исправление этих ошибок", - заключил депутат.

В свою очередь, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, отметил сомнительность профессиональных навыков эксперта, утверждающего, что подпись была подделана. Он также заявил, что нападки "ЕР" только помогают КПРФ в привлечении внимания к кандидатам.

"Там, где Александрин заказывал экспертизу - этот эксперт специализируется на определении сексуальных предпочтений по подписи. Вот я советую тем, кто так там заинтересовался подписями, сдать свои, развлечься этим и заняться лучше чем-нибудь более полезным для себя. Потому что подписи мы не подделывали, закон не нарушаем и уверены в своей правоте. А они пусть дурью занимаются, не впутывая нас во все это. Я, честно говоря, альтернативно одаренных людей уже даже не пытаюсь понимать. Тяжело залезть к ним в голову и понять, что там происходит. Все равно толка от этой их деятельности, в плане противодействия КПРФ, не будет - они только нам помогают".

Напомним, что выборы запланированы на 11 сентября.